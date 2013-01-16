Женщины-нардепы отправились на 9 этаж к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, перед визитом в холле клиники депутаты провели брифинг.

Т.Слюз отметила, что депутаты планируют осмотреть палату Ю.Тимошенко, комнату, в которой находятся мониторы видеонаблюдения, комнату, где проводятся медицинские процедуры, а также пообщаться с медицинским персоналом.

“Мы сейчас идем на общение с Юлией Владимировной Тимошенко и сами попробуем убедиться в том, что руководство Пенитенциарной службы в Харьковской области и руководство Качановской колонии говорят правду. Мы намерены пообщаться с Юлией Владимировной, осмотреть кабинет, где она проходила медицинское лечение. Мы намерены пообщаться с медицинским персоналом и сделаем соответствующие выводы”, - сказала Т.Слюз.

Она также обратила внимание на то, что в Качановской исправительной колонии, которую депутаты посетили утром, окна помещений, где живут заключенные, не заклеены пленкой, как это сделано в палате ЦКБ “Укрзалізниці”, где содержится Ю.Тимошенко.

“В данном случае по пленке, по окну права Юлии Владимировны также нарушены”, - отметила Т.Слюз.

Как заявила А.Кужель, ни в одной камере Качановской колонии не установлены видеокамеры для наблюдения за заключенными. Она возмутилась тем, что круглосуточное видеонаблюдение ведется только за Ю.Тимошенко.

По словам Л.Денисовой, депутаты отправляются к Ю.Тимошенко, чтобы, в первую очередь, увидеть ее и передать самые сердечные приветы от всех граждан.

В свою очередь, народный депутат Андрей Сенченко, который сегодня также находится в Харькове, заметил, что во время встречи с главврачом ЦКБ “Укрзалізниці” Михаилом Афанасьевым подымался вопрос об установлении на этаже, где находится Ю.Тимошенко, таксофона. По его словам, главврач якобы не возражал. А.Сенченко подчеркнул, что депутаты готовы взять на себя расходы по установлению таксофона.