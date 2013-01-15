Азаров завтра соберет министров

Завтра, 16 января 2013 года, под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.

Начало мероприятия в 10:00.

Во время заседания Правительства запланировано проведение брифинга с участием Председателя Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей Сергея Орехова и первого заместителя Председателя Государственной регистрационной службы Инны Завальной.