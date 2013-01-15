Азаров завтра соберет министров
22:14, 15 января 2013Политика
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Завтра состоится заседание Правительства.
Николай Азаров соберет Кабмин
Завтра, 16 января 2013 года, под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.
Начало мероприятия в 10:00.
Во время заседания Правительства запланировано проведение брифинга с участием Председателя Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей Сергея Орехова и первого заместителя Председателя Государственной регистрационной службы Инны Завальной.
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