Дед Мороз подарил Коле Лукашенко винтовку

"Деду Морозу письмо написали по электронной почте. И этот "Дед Мороз" под елку положил какое-то пневматическое оружие, винтовку какую-то", - сообщил Лукашенко на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ. "Спецназовец будущий", - добавил он.

Как сообщает "Русская служба новостей", Лукашенко пояснил, что в его семье не принято особенно задумываться над подарками. "В моей маленькой семье нету такого трепета и заботы: что подарить или как подарить. Не потому, что денег нету. Просто не до этого", - рассказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, елку в семье президента предпочитают ставить искусственную, потому что живую жаль, но в этом году сделали исключение: нужно было прореживать ели на территории его резиденции "Дрозды",