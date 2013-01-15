Дед Мороз подарил Коле Лукашенко винтовку

16:50, 15 января 2013
Политика
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Сыну Лукашенко Дед Мороз подарил пневматическую винтовку.

Олександр Лукашенко з сином Миколою

"Деду Морозу письмо написали по электронной почте. И этот "Дед Мороз" под елку положил какое-то пневматическое оружие, винтовку какую-то", - сообщил Лукашенко на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ. "Спецназовец будущий", - добавил он.
Как сообщает "Русская служба новостей", Лукашенко пояснил, что в его семье не принято особенно задумываться над подарками. "В моей маленькой семье нету такого трепета и заботы: что подарить или как подарить. Не потому, что денег нету. Просто не до этого", - рассказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, елку в семье президента предпочитают ставить искусственную, потому что живую жаль, но в этом году сделали исключение: нужно было прореживать ели на территории его резиденции "Дрозды", 

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