Кассацию Иващенко отложили до весны

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление приняла сегодня коллегия судей Высшего спецсуда, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения, которая заявляла, что рассмотрение жалобы в отсутствие В.Иващенко невозможно, поскольку он должен ознакомиться с возражениями прокуратуры по его жалобе.

Сторона защиты считала, что судебное заседание может быть продлено, поскольку в возражениях прокуратуры ничего нового ни для адвокатов, ни для В.Иващенко нет.

Тем не менее, заслушав мнения сторон, суд принял решение отложить заседание до 12 марта. Начало заседания запланировано на 10.00.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод».

14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.

13 ноября 2012 года адвокаты подали кассационную жалобу на приговор В.Иващенко.