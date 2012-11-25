Рассмотрение кассации на приговор Иващенко состоится 15 января - адвокат

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис Нечипоренко.

«Мы получили сообщение, что рассмотрение кассации назначено на 15 января», – сказал защитник, прибавив, что жалобу будет рассматривать коллегия судей Высшего спецсуда.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября адвокаты подали кассационную жалобу на приговор В.Иващенко, который был осужден до 5 лет лишения свободы условно.

12 апреля Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко до 5 лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод».

14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.