Рассмотрение кассации на приговор Иващенко состоится 15 января - адвокат
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и административных дел назначил на 15 января 2013 года рассмотрение кассационной жалобы на приговор бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию Иващенко.
Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис Нечипоренко.
«Мы получили сообщение, что рассмотрение кассации назначено на 15 января», – сказал защитник, прибавив, что жалобу будет рассматривать коллегия судей Высшего спецсуда.
Как сообщал УНИАН, 13 ноября адвокаты подали кассационную жалобу на приговор В.Иващенко, который был осужден до 5 лет лишения свободы условно.
12 апреля Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко до 5 лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод».
14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.