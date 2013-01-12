Защитники леса встретили на Банковой Януковича-младшего

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие представители Центра общественного представительства “Жизнь”, общественного комитета сохранения Беличанского леса, экологи с плакатами: “Сегодня дерево и лес, завтра — ты!”, “Стоп экоцид!”, “Нет преступлению против будущих поколений” и скандируют “Лапы прочь от Беличанского леса”.

“Мы собрались еще раз напомнить Виктору Януковичу об обещании создать на территории Беличанского леса — это более 5 тысяч гектаров — национальный парк”, - сообщил председатель правления Центра общественного представительства “Жизнь” Андрей Скипальский.

По его словам, уже в течение 5 лет осуществляются попытки присвоения территории леса и расширения границ поселка Коцюбинское за его счет.

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А.Скипальский отметил, что активисты передадут в Администрацию Президента обращение на карту Киевской области, определенные на ней границами 4 тысячи гектаров обещанного Национального парка.

“Мы знаем, что документы готовы для указа и Кабмин согласовал ответ Министерства экологии, что они согласовывают территорию национального парка”, - сказал он.

Также по словам А.Скипальского, в своем обращении к В.Януковичу активисты напоминают, что ранее уже передавали ему 14 тысяч подписей под просьбой о создании национального парка.

“Мы обращаем внимание на важность этого леса для экологии Киева. Оттуда дует ветер и весь кислород, по крайней мере, правый берег получает оттуда”, - сказал общественный активист.

К участникам пикета присоединились народные депутаты Владимир Арьев и Андрей Павловский. В.Арьев пообещал совместно с общественными организациями и народными депутатами проводить акции в защиту Беличанского леса.

Кроме того, общественные активисты попросили посодействовать в защите леса народного депутата от Партии регионов Виктора Януковича, который во время проведения акции подъехал в Администрацию Президента.

В.Янукович пообещал участникам пикета: “Будем разбираться”.