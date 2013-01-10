Нардепы не нашли общего языка и разошлись

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народные депутаты от оппозиции вышли к трибуне парламента, настаивая на объявлении перерыва.

Перед этим лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк обратился к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку с просьбой объявить перерыв по требованию двух фракций. При этом он не уточнил, о какой еще фракции, кроме “Батькивщины”, идет речь.

В.Рыбак отказывался объявлять перерыв, мотивируя это тем, что в соответствии с Регламентом ВР в ходе пленарного заседания одни и те же фракции не могут дважды просить об объявлении перерыва.

После непродолжительных переговоров возле президиума между представителями оппозиции и руководителями ВР В.Рыбак объявил о закрытии сегодняшнего заседания парламента.

Перед этим депутаты от Партии регионов предлагали вернуться к рассмотрению вопросов о сложении депутатских полномочий Игорем Прасоловым и об освобождении Сергея Арбузова от должности председателя НБУ.