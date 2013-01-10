ВР не собрала голосов, чтобы еще раз попытаться уволить Арбузова

Как передает корреспондент УНИАН, с предложением вернуться к этому вопросу выступил представитель Президента Украины Юрий Мирошниченко.

Он заметил, что несколько народных депутатов просто не успели проголосовать.

В то же время за возвращение к рассмотрению этого вопроса проголосовал лишь 221 народный депутат из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

При этом журналистам из ложи прессы снова было заметно, что члены фракции Партии регионов голосовали за своих отсутствующих коллег.

Как известно, перед этим ВР не смогла уволить С.Арбузова с должности председателя Национального банка Украины. Предложение о его увольнении поддержали лишь 217 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, «за» проголосовали 179 депутатов от Партии регионов, 30 - КПУ и 8 внефракционных. При этом ни одного голоса “за” не дали фракции “Батьківщина”, “Свобода” и “УДАР”.