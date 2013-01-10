В РФ рассчитывают, что достать Березовского в Лондоне им поможет Украина

Как сообщаетРИА Новости, об этом заявил заместитель Генерального прокурора РФ Александр Звягинцев.

В конце декабря на телеканале "Россия" был показан документальный фильм "Березовский", рассказывающий о резонансных преступлениях последних десятилетий, с которыми может быть связан опальный олигарх. В частности, в фильме упоминается о возможной причастности Березовского к подготовке теракта в Киеве в 2004 году. Генпрокурор России Юрий Чайка поручил направить в Следственный комитет материалы из фильма для проведения доследственной проверки.

"Думаю, что эта информация представляет интерес для правоохранительных органов как России, так и Украины. Если обстоятельства этого потребуют, мы готовы направить в Лондон еще один запрос о выдаче Березовского. Такой запрос может направить как Генпрокуратура России, так и Генпрокуратура Украины", - заявил Звягинцев в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в пятницу.

Березовский обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых "мошенничество", "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", "превышение должностных полномочий".

Березовский с 2000 года скрывается от российского правосудия в Великобритании, британский суд отказался выдать бизнесмена по запросу Генпрокуратуры РФ.