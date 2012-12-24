Генпрокурор РФ поручил расследовать факты из фильма о Березовском

Генпрокурор России Юрий Чайка поручил направить в Следственный комитет материалы из фильма о Борисе Березовском для проведения доследственной проверки, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева.

«Генеральный прокурор Юрий Чайка дал указание направить материалы фильма "Березовский", показанного 23 декабря на телеканале "Россия", в Следственный комитет РФ для проведения доследственной проверки изложенных в нем фактов и принятия соответствующего процессуального решения", - цитируют Марину Гридневу РИА Новости.

Документальный фильм Андрея Кондрашова рассказывает о резонансных преступлениях последних десятилетий, с которыми может быть связан опальный олигарх.

В частности бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Владимир Сацюк, по сути, обвинил Березовского в терроризме, призвав правоохранительные органы России продолжить прерванное в Украине расследование событий 21 ноября 2004 года. Тогда, напоминает другой экс-заместитель председателя СБУ Николай Обиход, возглавлявший следственную группу, в Киеве были задержаны российские граждане, готовившие подрыв штаба Ющенко. По мнению бывшего генпрокурора Украины Геннадия Васильева, к готовившемуся преступлению имели прямое отношение Борис Березовский и Бадри Патаркацишвили. В фильме также дают показания сами наемники — Марат Москвитин и Михаил Шугай, которые признают факт заказного теракта, называют суммы и заказчиков.

Также фильм "Березовский" напоминает о причастности Березовского к исчезновению кандидата в президенты РФ Ивана Рыбкина в феврале 2004 года. Бывший глава службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил в интервью, что СБУ владела "объективной достоверной информацией, что жизни Рыбкина реально угрожает опасность". "По информации СБУ, Ивана Рыбкина могла ожидать очень незавидная судьба. В районе Львова теоретически мог быть найден его труп", — сказал Смешко. В фильме показаны фрагменты телефонных переговоров Березовского с Давидом Жванией, касающихся исчезновения Рыбкина, а также наемников, предположительно готовивших убийство кандидата в президенты России.