Тюремщики говорят, что уши Тимошенко целы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины, некоторыми СМИ распространяется информация от С.Власенко о наличии колотой раны (укола в ухе Ю.Тимошенко после пользования Bluetooth-гарнитурой во время телефонного разговора с родственниками 7 января т.г.

Это ложная информация и это отмечалось заместителем начальника управления ГПтС Украины в Харьковской области А.Лапинским на брифинге 9 января т.г., отметили в ведомстве.

В рамках объективного информирования общества ГПтС Украины разъясняет, что сразу после осуществления телефонного звонка 7 января т.г. осужденная Ю.Тимошенко кому-либо из медперсонала ЦКБ «Укрзалізниці» или сотрудников ГПтС претензий на ранение уха не предъявляла, пошла в душевую комнату, где через определенное время заявила дежурной медицинской сестре о наличии у нее ранения на ухе.

При первичном осмотре медицинской сестрой и последующем утреннем осмотре пациентки врачами было выявлено незначительное повреждение мочки правого уха.

В связи с этим на следующий день руководством Качановской исправительной колонии Bluetooth-гарнитура (устройство для ведения разговоров по мобильной связи без использования самой телефонной трубки) была направлена в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Н.С.Бакариуса для установления возможности ранения мочки уха Ю.Тимошенко во время пользования этим устройством.

По результатам проведенного исследования специалистами ХНИИСЭ было констатировано, что в предоставленном устройстве никаких «посторонних скрытых колющих, режущих или иных предметов, которые могут использоваться не по основному назначению, нет». Кроме того, установлено, что на поверхностях частей и деталей Bluetooth-гарнитуры никаких повреждений или деталей, которые бы могли повлечь телесные повреждения при использовании ее по назначению, также не установлено. Одновременно, на внутренних и внешних поверхностях исследованной гарнитуры следов растворимых солей «металлических ядов», а также следов буро-красного цвета (похожих на кровь) эксперты также не обнаружили.

Кроме того, работниками колонии было предложено осужденной передать ватный косметический диск со следами бурого цвета (со слов Ю.Тимошенко - это следы ее крови из раненного уха) для проведения соответствующего экспертного исследования. Ю.Тимошенко на это согласия не дала.

«Таким образом экспертными исследованиями доказана невозможность нанесения Bluetooth-гарнитурой каких-либо телесных повреждений, а передать ватный косметический диск на соответствующее исследование Ю.Тимошенко отказалась, что в который раз доводит надуманность и беспочвенность заявлений осужденной и ее защитников об угрозе жизни и здоровью самой Ю.Тимошенко», - отметили в ГПтС.