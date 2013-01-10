Голосовать за Соркина регионалы съехались «кто на костылях, а кто в ластах»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил народный депутат от ПР Владимир Макеенко.

“Я думаю, что будет далеко за 260-270 голосов. Голоса есть”, - сказал он.

В.Макеенко прибавил, что его прогноз подтверждает и тот факт, что сегодня на заседании парламента присутствует значительное количество депутатов.

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"Приехали все. Кто на костылях, а кто в ластах", - цитирует Макеенко "Украинская правда".

Как сообщал УНИАН, 9 января Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначить и.Соркина на должность главы Нацбанка.

25 декабря И.Соркин был назначен и.о. председателя НБУ, после того, как 24 декабря Президент назначил главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

Согласно Конституции, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.

Вместе с тем сегодня представители оппозиционных фракций «Батькивщина» и «УДАР» заявили, что не будут голосовать за назначение И.Соркина.