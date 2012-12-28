Кожара поговорил с Фюле по телефону об углублении сотрудничества

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Сегодня в ходе телефонного разговора Еврокомиссар поздравил Л.Кожару с назначением на должность министра иностранных дел Украины и пожелал успехов в реализации евроинтеграционной политики нашего государства.

Во время разговора была подтверждена готовность обеих сторон к дальнейшему углублению сотрудничества по всем вопросам широкой повестки дня диалога между Украиной и ЕС, приоритетными среди которых являются подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и продвижение безвизового диалога.

Собеседники согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу, в т.ч. в контексте подготовки к запланированному на 25 февраля 2013 года саммиту Украина-ЕС.