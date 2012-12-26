Политолог: Кожара будет готовить Европу к переизбранию Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут.

«В действительности, это такая расширенная Администрация Президента. В случае успеха или по крайней мере какой-то стабильности, конечно, Президент возьмет все лавры славы на себя. В случае провалов, очевидно, будут отвечать отдельные министры, отдельные должностные лица», - считает он.

По мнению И.Когута, назначение Леонида Кожары министром иностранных дел Украины, а Константина Грищенко - на должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, свидетельствует о том, что теперь «европейский контекст будет играть большую роль».

«Кожара, по крайней мере в последнее время, был «адвокатом» Партии регионов в Европе, нашли там себе многих партнеров, искали различные аналитические центры, депутатов Европарламента», - заметил эксперт.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв выразил убеждение, что главной задачей Л.Кожары в должности главы МИД будет создание благоприятных внешнеполитических условий для переизбрания В.Януковича Президентом Украины на выборах в 2015 году.

«Очевидно, господин Кожара, который доказал свою эффективность, разъясняя европейцам и американцам ситуацию вокруг Тимошенко, Луценко и других специфических деликатных проблем, справился с этой задачей лучше, чем Грищенко», - сказал политолог.

В то же время И.Когут выразил убеждение, что новое правительство будет менее самостоятельным, а кадровая стабильность не будет его признаком.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины В.Янукович назначил новый состав правительства.

В частности, Президент освободил К.Грищенко от должности министра иностранных дел и назначил его вице-премьер-министром, Л.Кожару назначил министром иностранных дел Украины.