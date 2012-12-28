Депутат: выборы в Киеве будут очень трудными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам А.Бригинца, он говорил с людьми, которые «проводили выборы на уровне окружных комиссий».

«Они говорят, что более грязных и более финансово обеспеченных выборов, чем предыдущие выборы в Киеве, не было. Но оппозиция выиграла. По их мнению, зная тонкости влияния на выборы кандидатов, выборы, которые состоятся весной, будут еще более инвестиционными со стороны будущих кандидатов, потому что туда пойдут все миллионеры, проигравшие выборы в Верховную Раду, туда пойдет множество депутатов Верховной Рады, оставшиеся без работы, и туда пойдут депутаты Киевсовета, успевшие стать миллионерами за время своего депутатства», - сказал А.Бригинец.

В то же время он выразил убеждение, что выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета, учитывая то, как проходили в городе выборы в Верховную Раду, будут проходить для власти в еще худшей ситуации.

«Это будут очень сложные выборы. Это будет очень серьезное испытание для киевлян. Но мы знаем, что количество людей в Киеве, которые продают свои голоса, - эта цифра зафиксирована - это около 20-25%. Но это меньше, чем тех людей, которые принципиально концентрируются вокруг идеи не отдать город Партии регионов и Януковичу. И это ключевой момент», - заявил А.Бригинец.