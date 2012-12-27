СМИ: Днепропетровского «террориста» на допросе в СБУ обещали поломать

Об этом говорится в его письме, переданном "Украинской правде".

В своем письме Рева дает свои версии, почему он "стал террористом". Среди них подсудимый называет и политическую.

По его словам, в материалах дела есть документы, указывающие на то, что СБУ еще до ареста интересовалось им. В этом документе, составленном за несколько дней до ареста Ревы, сообщалось, где он был во время терактов.

"Это указывает на то, что задолго до действий по моему задержанию, сотрудники СБУ наведались на мое место работы и собрали справки о гражданине Реве Д.В. Наверное, когда оперативная группа проводила мое задержание, следствие знало о факте моей совместной деятельности с Сукачевым, в составе группы из нескольких политтехнологов, в рамках PR-кампании оппозиционного депутата Михаила Соколова ", - считает подсудимый.

Рева считает, что в условиях предвыборной ситуации 2012 года "соблазн поднять днепропетровские взрывы, как проект оппозиции по дискредитации украинской власти был большим".

"По крайней мере, в вечер задержания, будучи доставленным в известную в узких кругах здание на улице Красной, мне в течение нескольких часов, из положения полушпагат с поднятыми руками, приходилось отвечать строгому седовласому чекисту на вопрос "Что пообещал мне господин Соколов в награду за осуществление операции "адов ад"?", - написал Рева.

"Мои доводы о принципиальном различии политического консультирования от политической деятельности были для него неубедительны, сбушник сердился и обещал за валяние дурака продемонстрировать мне насколько хрупко человеческое тело, а как бонус за признание обещал кофе и сигарету", - добавил подсудимый.

"Впоследствии, после выяснения того, что наша совместная работа с Сукачевым завершилась еще в 2011 году, а он сам сотрудничал далеко не только с оппозиционными силами, следствие от данной версии отказалось, что, однако, никак не отразилось на моем положении", - отметил Рева.