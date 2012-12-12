Оппозиция вытолкала из сессионного зала ВР двух депутатов с криками «тушки прочь!»

Оппозиция заблокировала депутатов Александра и Андрея Табаловых и не допустила их к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты Табаловы пытались пройти в сессионный зал, однако депутаты фракции «Батькивщина» заблокировали их прямо в дверях и стали выкрикивать: «Тушки, вон!».

После того, как Александр и Андрей Табаловы не смогли пройти в зал через одни двери, они направились к другим. Но и через другие не смогли пройти в сессионный зал ВР.

Оппозиция также предупредила двух своих избранников, которые отказались от вхождения во фракцию «Батькивщина», что они ни разу не попадут в парламент.

В то же время народные депутаты Александр и Андрей Табаловы не дают четкого ответа, почему они отказались войти во фракцию «Батькивщина», несмотря на то, что на выборах баллотировались в Верховную Раду Украины при поддержке этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в ответ на вопрос журналистов Андрей Табалов сказал: «Я не перешел пока ни в одну из фракций». Он отметил, что несмотря на то, что кандидаты в народные депутаты от «Батькивщины» подписывали соглашение о невхождении во фракцию любой другой политической силы, «технически он и не был во фракции «Батькивщины».

Андрей Табалов отметил, что перед выборами он вышел из партии «Фронт Змін», которая является участницей ОО «Батькивщина», и потому все выборы был беспартийным. Больше он ничего не успел объяснить журналистам, поскольку его от телекамер за руку оттянул Александр Табалов.

Как сообщал УНИАН, Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№49), и Андрей Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе №99 в г. Кировограде.

Обе кандидатуры были креатурами Арсения Яценюка.

Когда они отказались войти во фракцию «Батькивщина», 11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" обнародовала требование к Александру и Андрею Табаловым сложить депутатские мандаты. Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

Согласно присяге, каждый кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» «перед Господом Богом и народом Украины публично присягнул соблюдать перечисленные обязательства». В частности, в тексте речь шла о том, что в случае принципиального изменения политической позиции вразрез с позицией Объединенной оппозиции «Батькивщина» избранный депутат «считает делом чести и обязуется сложить полномочия народного депутата Украины».