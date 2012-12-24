Регионал: сначала - ассоциация с ЕС, а потом подумаем о компромиссе с Россией
08:08, 24 декабря 2012Политика
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Украина сначала заключит Ассоциацию с ЕС, а потом будет думать о компромиссе с Россией по Таможенному союзу, - говорит регионал Вечерко.
Вечерко уверяет, что партия власти сначала думает о евроинтеграции Украины
Украина сначала подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, а уже потом будет искать компромисс с Россией по сотрудничеству с Таможенным союзом.
Об этом в эфире 5 канала заявил член фракции ПР в ВР Владимир Вечерко.
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«Я успокою и «Украинский выбор», и граждан Украины: мы не подавали заявку на вступление в Таможенный союз, и в ближайшее время не подадим. Мы должны - во-первых - решить вопрос подписания Соглашения об ассоциации со странами Европейского сообщества, а с Российской Федерацией мы должны найти компромисс, как нам сотрудничать в этих условиях, чтобы для Украины это было прежде экономически выгодно », - заявил он.
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