В Киевсовете едва не подрались - объявлен перерыв

Секретарь Киевсовета Галина Герега объявила перерыв в заседании Киевсовета в связи с «непродуктивной» работой депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила после возникновения конфликтной ситуации между народным депутатом от партии «УДАР» Ярославом Гинко и депутатом Киевсовета из фракции Народной партии Александром Лищенко во время голосования по одному из проектов решений повестки дня работы совета.

После этого инцидента депутаты в зале соскочили со своих мест, едва не возникло столкновение.

Г.Герега отреагировала на инцидент объявлениям короткого перерыва в работе Киевсовета. Во время перерыва депутаты Киевсовета вывели А.Лищенко из зала и о чем-то с ним поговорили. После разговора все депутаты вернулись в сессионный зал, но Г.Герега, ссылаясь на то, что сегодня депутаты Киевсовета работают «непродуктивно», подчеркнув, что такое происходит впервые, объявила перерыв в заседании.

«Я объявляю перерыв, и на согласительном совете мы определимся, когда будет продолжена работа», - сказала она.

Как выяснилось в кулуарах Киевсовета, Я.Гинко увидел, как А.Лищенко голосует за нескольких отсутствующих в сессионном зале депутатов и сделал ему замечание. В ответ А.Лищенко начал выяснять, кто такой Я.Гинко и на каких основаниях он делает замечание. Их разговор происходил на повышенных тонах. Г.Герега сначала пыталась остановить конфликт, объявив короткий перерыв.

В настоящее время Г.Герега и руководители всех фракций Киевсовета ушли на согласительный совет. В кулуарах ходят слухи, что сегодня депутаты уже не будут работать в сессионном режиме. В сегодняшней повестке дня работы Киевсовета более 260 вопросов. По состоянию на 16.00 депутаты рассмотрели всего 15 из них.