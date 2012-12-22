Тигипко: у нас есть депутаты, которые боятся говорить по-украински

Об этом заявил депутат, заместитель главы фракции Партии регионов Сергей Тигипко в эфире телеканала "Интер".

"Я считаю, что любой депутат может выйти и выступать на том языке, на котором он общается со своими избирателями", - цитирует Украинская правда.

"У нас есть ряд депутатов, которые просто не умеют разговаривать на украинском. И, прежде всего, это связано с тем, что в этих регионах никто просто не говорит, люди, которые даже знали в школе, просто забыли его, они сегодня боятся общаться на этом языке, потому что плохо его знают", - пояснил депутат, также исключив возможность сотрудничества с партией "Свобода" в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос, будет ли Партия регионов сотрудничать с партией "Свобода", он ответил: "Нет ... Я не считаю, что Партия регионов может сотрудничать со "Свободой"... Именно по принципиальным и идеологическим убеждениям".

Тигипко добавил, что надо "организовывать переводы в Верховной Раде, но все-таки, я считаю, что русский язык в этом плане должен иметь определенную защиту".