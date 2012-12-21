Янукович поздравил Саакашвили с днем рождения

«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности», - говорится в приветствии В.Януковича в адрес М.Саакашвили, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

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В.Янукович также выразил убеждение, что украинско-грузинские отношения и в дальнейшем будут развиваться на принципах дружбы и взаимного уважения.

Как сообщалось, сегодня М.Саакашвили исполнилось 45 лет.