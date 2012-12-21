Янукович поздравил Саакашвили с днем рождения
10:41, 21 декабря 2012Политика
1231 0
Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Грузии Михаила Саакашвили с днем рождения.
Виктор Янукович пожелал здоровья и успехов
«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности», - говорится в приветствии В.Януковича в адрес М.Саакашвили, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.
По теме: Саакашвили: Ющенко знал, что у меня - хорошие отношения с Януковичем
В.Янукович также выразил убеждение, что украинско-грузинские отношения и в дальнейшем будут развиваться на принципах дружбы и взаимного уважения.
Как сообщалось, сегодня М.Саакашвили исполнилось 45 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter