Саакашвили: Ющенко знал, что у меня - хорошие отношения с Януковичем

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ считает, что между Грузией и Украиной никогда не было таких хороших отношений, как сегодня.

Об этом он сказал в интервью газете “Сегодня”, отвечая на вопрос о том, что раньше он часто бывал в Киеве, а сейчас количество контактов между представителями украинской и грузинской власти резко снизилось и не свидетельствует ли это об охлаждении отношений.

«Я не вижу охлаждения отношений. Грузия сейчас стала в Украине очень модной. Таких хороших взаимоотношений, как сегодня, между нашими странами никогда не было. Полтора года назад буквально взрыв произошел. Приезжают туристы, бизнесмены!..», - отметил М.СААКАШВИЛИ.

По его словам, основы для тесных контактов закладывались и раньше. Вместе с тем, М.СААКАШВИЛИ предположил, что Украина и Грузия «необходимы друг другу естественным образом, поскольку обе находятся на перепутье».

Отвечая на вопрос о том, что мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ «якобы финансировал средства в развитие туризма» в Грузии, Президент, смеясь, ответил: «Я про инвестиции Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в туристическую отрасль Грузии ничего слышал, хотя этими вещами интересуюсь регулярно». «Но тот факт, что он время от времени бывает в Грузии, могу подтвердить. У нас маленькая страна, и если человек появляется на людях, все об этом знают», - добавил он.

М.СААКАШВИЛИ также сообщил, что у него прекрасные отношения с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. «У меня прекрасные отношения с Виктором Федоровичем! Даже когда он был в оппозиции, я приезжал в Киев и с ним встречался. Бывал у него в загородном доме», - сказал Президент Грузии.

При этом, по словам М.СААКАШВИЛИ, он никогда не скрывал, что поддерживает отношения с В.ЯНУКОВИЧЕМ. «Все мои друзья, в том числе и экс-Президент Виктор ЮЩЕНКО, знали о том, что я поддерживаю отношения с его главным политическим оппонентом. Как это и должно было быть. Ведь речь идет об отношениях между народами Украины и Грузии. А такие отношения не основываются на кумовстве или родстве», - подчеркнул Президент Грузии.