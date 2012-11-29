Затулин считает, что пол-Украины выстроится за российскими паспортами

Об этом К.Затулин заявил сегодня в Совете Федерации в ходе парламентских слушаний «О законодательных аспектах совершенствования работы с соотечественниками, проживающими за рубежом», отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Я думаю, что все те, кто при опросах общественного мнения выступают за воссоздание единого государства, а их, как правило, около 16-17% на сегодняшний день, естественным образом, захотят этого. Плюс к этому, этого захотят те люди, которые понимают, что невозможно создать единое государство или это затруднено, но при этом хотели бы наряду с гражданством Украины обладать гражданством РФ, потому что они этнические русские и связывают себя не только с Украиной, но и Россией», - сказал К.Затулин.

«Думаю, от трети до половины населения Украины были бы готовы претендовать на такое гражданство, включая, между прочим, и электорат уважаемой «Свободы», который сделает это совершенно по другим причинам – в связи с тем, что они находят себе пропитание в основном в Тюменской области и Ханты-Мансийском округе», - добавил он.

При этом К.Затулин уверен, что такое предложение не будет негативно воспринято властями Украины. По его словам, у многих известных людей Украины, некоторые из которых являются народными депутатами, имеются паспорта других стран.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня К.Затулин заявил, что Россия должна предоставлять российское гражданство по упрощенной процедуре своим соотечественникам среди граждан Украины, не требуя от них отказа от украинского гражданства и переезда на территорию России.

Ряд российских сенаторов в начале ноября внесли в Госудуму поправки к закону о гражданстве РФ, который должен упростить механизм получения российского гражданства, в первую очередь для 25 млн граждан стран СНГ.

В МИД России считают, что в Украине проживают 8 млн российских соотечественников.

В 2009 году К.Затулина объявляли персоной нон-грата в Украине.