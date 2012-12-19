Раскрытие убийства судьи в Харькове Янукович называет делом чести

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на церемонии принятия присяги судьями, впервые назначенными на должность профессионального судьи.

Глава государства подчеркнул, что это ужасное убийство является вызовом для всего украинского общества.

Он напомнил, что дал поручение относительно расследования этого уголовного дела. «Раскрытие этого убийства является делом чести для всех правоохранительных органов», - отметил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в собственной квартире были найдены обезглавленные тела судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова, его жены Ирины Трофимовой, их сына Сергея, а также его гражданской жены.

16 декабря на брифинге в Харькове генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сообщил, что следствие рассматривает три основных версии убийства семьи В.Трофимова: убийство связано с профессиональной деятельностью судьи, убийство с целью завладения имуществом потерпевшего, заказное убийство.

17 декабря харьковская милиция объявила о вознаграждении в 200 тыс. грн за помощь следствию в раскрытии этого тяжкого преступления.