Томенко думает, что министров не объявляют, потому еще согласовывают с Россией

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил один из лидеров «Батькивщины», народный депутат Николай Томенко.

«Очередное перенесение объявления состава правительства связано с тем, что происходит сложное согласование с Россией кандидатур на должности членов правительства», - сказал Н.Томенко.

По его словам, если ранее интересы России в украинском правительстве представляли только несколько членов Кабмина, то сегодня это намного сложнее. «Сегодня перед членами правительства ставится задача всеми средствами поддерживать втягивание Украины в Таможенный союз, развитие «Русского мира» на территории Украины и ряд других задач», – сказал М.Томенко

Он отметил, что Россия будет делать все, чтобы расширить представительство своих сторонников в украинском правительстве.