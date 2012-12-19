Томенко думает, что министров не объявляют, потому еще согласовывают с Россией

13:20, 19 декабря 2012
Политика
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Задержка с объявлением состава Кабинета министров происходит из-за того, что ряд кандидатур на должности министров согласовываются с властью Российской Федерации.

Томенко предположил, почему возникла задержка

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил один из лидеров «Батькивщины», народный депутат Николай Томенко.

«Очередное перенесение объявления состава правительства связано с тем, что происходит сложное согласование с Россией кандидатур на должности членов правительства», - сказал Н.Томенко.

По его словам, если ранее интересы России в украинском правительстве представляли только несколько членов Кабмина, то сегодня это намного сложнее. «Сегодня перед членами правительства ставится задача всеми средствами поддерживать втягивание Украины в Таможенный союз, развитие «Русского мира» на территории Украины и ряд других задач», – сказал М.Томенко

Он отметил, что Россия будет делать все, чтобы расширить представительство своих сторонников в украинском правительстве.

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