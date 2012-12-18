Завтра соберется Кабмин
21:17, 18 декабря 2012Политика
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Завтра состоится заседание Кабинета министров.
Кабмин соберется завтра
Завтра, 19 декабря 2012 года, под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Заседание начнется в 10.00.
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Во время заседания правительства запланировано проведение брифингов с участием министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка и первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Виталия Бута.
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