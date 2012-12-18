Завтра соберется Кабмин

Завтра состоится заседание Кабинета министров.

Завтра, 19 декабря 2012 года, под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины. Об этом сообщает Правительственный портал. Заседание начнется в 10.00. По теме: СМИ: Азаров в среду представит новый Кабинет министров Во время заседания правительства запланировано проведение брифингов с участием министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка и первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Виталия Бута.

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