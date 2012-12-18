Украинцев могут лишить такого «шоу» как трансляция заседаний ВР

Заместитель председателя ВО «Батькивщина», народный депутат Украины Николай Томенко заявил, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал кабельным операторам исключить телеканал «Рада» из «социальных пакетов».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.Томенко.

«Даже в худшие времена давления на свободу слова в Украине через прямую трансляцию пленарных заседаний Верховной Рады на Национальном радио и телеканале «Рада» можно было слушать и видеть, что происходит в парламенте. К сожалению, эта последняя привилегия демократии и свободы слова в Украине, благодаря которой можно было узнать, что существуют разные точки зрения относительно разных вопросов развития Украины, в ближайшее время будет ликвидирована», - сказал Н.Томенко.

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По данным Н.Томенко, исключение телеканала «Рада» из так называемого «социального пакета» кабельных операторов в некоторых областях Украины происходит на основании решения Нацсовета по телерадиовещания. По словам депутата, в перечень обязательных для показа каналов кабельными операторами введены другие каналы, «близкие к власти и с чрезвычайно низким рейтингом». «В тоже время парламентский канал «Рада», по решению Нацсовета, не попал в «социальный пакет». Это значит, что с нового года, если ситуация не изменится, парламентский телеканал «Рада» может исчезнуть из «соцпакета» и сохранится лишь в спутниковом телевидении», - сказал Н.Томенко.

Он выразил убеждение, что Верховная Рада должна отреагировать на эту ситуацию. «Все фракции парламента будут защищать право граждан на то, чтобы видеть, что происходит в стенах украинского парламента. И уже в ближайшее время Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен отчитаться о своей так называемой «деятельности», в частности, и в контексте фактической ликвидации парламентского телеканала «Рада», - подчеркнул он.