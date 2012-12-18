Регионал Кожара: Украина не может быть членом Таможенного союза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кожара сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что не знает подробностей того, почему визит перенесен, поскольку не работает в МИДе или в Администрации Президента.

При этом депутат отметил, что «в каждом переговорном процессе, особенно в сложных, существуют много нюансов, и все это возможно».

«Сколько раз переносятся, например, советы Европейского Союза, разные органы, так и в Таможенном Союзе. Я особых проблем здесь не вижу. Напротив, чем лучше будет подготовлена встреча в Москве, тем более может быть выгоды для Украины и для всех участников переговоров», - подчеркнул Л.Кожара.

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Вместе с тем он отметил, что Украина не может быть членом Таможенного союза, потому что это противоречит положениям законодательства Украины о европейской интеграции, «но если у Таможенного союза есть заинтересованность, то Украина может присоединиться частично к определенным отраслевым документам Таможенного союза, где есть интерес Таможенного союза и Украины».

«Это не членство, а присоединение к определенным нормативным актам и соглашениям», - отметил Л.Кожара.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно о переносе рабочего визита В.Януковича в Москву.

Ранее пресс-служба Президента Украины сообщала, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 18 декабря В.Янукович планирует обсудить комплекс актуальных вопросов украинско-российского сотрудничества, прежде всего - в энергетической и торгово-экономической сферах. Внимание также будет уделено выработке взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана, отмечала пресс-служба.

В связи с переносом визита пресс-служба Президента Украины отметила, что «темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о переносе сроков визита».