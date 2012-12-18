Томенко: Власть составила список нардепов, которые не должны возглавить комитеты

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от фракции “Батькивщина” Николай Томенко.

По его словам, это является одной из причин, почему парламент не может работать в нормальном режиме.

“Власть сегодня не только не готова отдать контрольные функции оппозиции в ряде парламентских комитетов, а написала «черный список» политиков, которые не должны быть председателями комитетов с контрольными функциями”, - сказал Н.Томенко.

Он напомнил, что фракция Партии регионов, находясь в оппозиции, получила в 2007 году именно те комитеты, которые позволяли оппозиции контролировать власть. “Сегодня власть не готова не то что зеркально, хотя бы частично предоставить такие полномочия оппозиции в таких комитетах, как бюджетный, регламентный и т.д.”, - сказал он.

По словам Н.Томенко, представители провластных фракций в переговорном процессе о распределения комитетов “деликатно озвучивают тезис, что председателями в тех комитетах, которые они готовы отдать оппозиции, не должны быть те или иные лица”. Он отметил, что не помнит такой истории, когда власть ветировала бы возможность назначения на должность тех или иных кандидатов.

Н.Томенко не стал озвучивать фамилии тех, о ком идет речь, однако заметил, что это касается комитета ВР по вопросам евроинтеграции, свободы слова и ряда других комитетов. Он также отметил, что оппозиция не воспринимает такой подход, и каждая из оппозиционных фракций будет делегировать на руководящие должности именно тех людей, кого они считают нужным, а не тех, кого воспринимает власть.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сказал, что на сегодняшний день не утверждены вопросы ведения и состава парламентских комитетов, поскольку фракции еще не определились.

Во время прошлого заседания 13 декабря парламент принял решение о создании 27 профильных комитетов и специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации. Вместе с тем депутаты тогда не утвердили перечень полномочий и вопросы ведения этих комитетов и их персонального состава. Эти вопросы должны были рассматриваться сегодня на заседании парламента.

«Фракции еще не определились, идут дискуссии, поэтому сегодня этот вопрос рассматривать не будем», - сообщил В.Рыбак.

Он закрыл сегодняшнее заседание ВР и пригласил лидеров фракций к себе на совещание.

Следующее заседание парламента состоится 25 декабря.