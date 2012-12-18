Эксперт подозревает, что визит Януковича отменил Путин

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал директор «Агентства моделирования ситуаций» Виталий Бала.

«Скорее всего, высказанные предложения Януковича о частичном участии Украины в Таможенном союзе не были такими, которые стопроцентно удовлетворяли бы Российскую Федерацию», – сказал В.Бала.

При этом он предположил, что встреча президентов Украины и России была перенесена по инициативе российской стороны.

По мнению эксперта, Украину, со своей стороны, не устраивают и она не принимает те условия сотрудничества, которые в настоящее время предлагает Россия.

«Поэтому не было создано соответствующих условий для нынешнего визита», – сказал В.Бала.

Как сообщал УНИАН, запланированный на сегодня, 18 декабря, рабочий визит Президента Украины В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

Пресс-служба Президента Украины напомнила, что темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о переносе сроков визита», – сообщили в пресс-службе.

13 декабря В.Янукович заявил, что Украина будет «постепенно присоединяться к правилам Таможенного союза».

Представители оппозиции жестко осудили это заявление В.Януковича. Они и ряд экспертов считают, что присоединение Украины к положениям ТС сделает невозможным подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.