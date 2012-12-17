Власенко: Если бы Тимошенко была здорова, ее бы давно выписали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал С.Власенко, комментируя возможность доставки Ю.Тимошенко на завтрашнее судебное заседание по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины».

«К сожалению, по политически мотивированному делу, которое полностью и тотально зависит от воли одного лица, имя этого лица - гражданин Янукович Виктор Федорович, прогнозировать ничего невозможно. Но если бы этот режим мог что-то сделать, они бы уже давно что-то сделали, однако они держат Тимошенко уже 7 месяцев на стационарном лечении. Поверьте, если бы у них хотя бы появился шанс, учитывая состояние здоровья, выписать ее (из больницы), они бы ее выписали», - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что в соответствии с законом, с человеком, находящимся на стационарном лечении, нельзя проводить следственные действия и доставлять его на судебные заседания.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под надзором медиков из берлинской клиники «Шарите».