Тюремщики подсчитали, что Тимошенко двенадцатый раз отказалась идти в суд

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в двенадцатый раз отказалась от участия в заседании суда по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

ГПтСУ отмечает, что осужденная Ю.Тимошенко сегодня была ознакомлена с вызовом в Киевский районный суд г. Харькова для участия в судебном заседании 18 декабря. Однако осужденная снова написала заявление о том, что не будет принимать участия в заседании, ссылаясь на состояние своего здоровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в Харькове защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что Ю.Тимошенко передали повестку на судебное заседание.

По его словам, на этой повестке экс-премьер сделала «письменную отметку», в которой, в частности, отметила, что считает рассмотрение дела ЕЭСУ в Киевском районном суде Харькова продолжением политических репрессий, выразила требование рассмотреть ходатайство о закрытии этого уголовного дела, а также сообщила о пребывании на стационарном лечении.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

Защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

23 ноября Киевский райсуд Харькова перенес слушание дела Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ на 18 декабря.