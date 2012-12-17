Аналитик: Украине при вступлении в ТС важно получить максимум преференций

"Россия больше заинтересована в Таможенном союзе, чем Украина. Причем России союз нужен не с экономической, а с геополитической точки зрения. Поэтому Украине, в случае присоединения, важно выторговать максимум преференций", - заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии «Укринформу».

По мнению аналитика, вступление Украины в ТС имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Несомненным плюсом присоединения Украины к ТС является то, что украинскому бизнесу "удобно, понятно и просто" сотрудничать с партнерами из стран союза: "И это плюс, которого однозначно нет в Европе. Украинскому бизнесу на порядок проще вести дела с Россией".