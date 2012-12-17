Переговоры Януковича и Путина пройдут завтра вечером в Кремле

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, согласно предварительной программе, переговоры состоятся с 18.00 до 20.00 мск.

Предполагается, что с российской стороны, кроме В.Путина, в них примут участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и глава МИД Сергей Лавров.