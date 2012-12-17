Сирийские боевики заявили, что казнят украинскую журналистку в ближайшие часы

В заявлении, размещенном на недавно созданной неофициальной странице экстремистской группировки в Facebook, похитители также обвинили российских и украинских политиков в лоббировании собственных интересов, а не интересов своих народов, пишет Взгляд.

«И пусть русский и украинский народы знают, что политики в их государствах не действуют в интересах своего народа, а действуют в своих собственных определенных интересах, они лгут вам. А мы, в свою очередь, осуществим казнь после того, как все способы были испробованы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии. 8 ноября в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила. Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долл. и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если до этого времени не получат выкуп. Во втором обращении, опубликованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занимаясь переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

В МИД Украины уверяют, что принимают всесторонние меры для освобождения А.Кочневой. А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала Утро.ру и занималась сопровождением приезжающих в Сирию журналистов. До этого она работала в Москве директором турфирмы «Иорданский клуб». А.Кочнева сотрудничала со многими российскими СМИ, в частности НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но в момент похищения не входила в съемочную группу какого-либо из этих каналов.

Кочнева была известна своей резкой критикой в адрес сторонников сирийской оппозиции, как воюющих в стране, так и живущих в России. На нее собирали компромат, она неоднократно получала угрозы.