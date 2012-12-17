СМИ: У похищенной в Сирии украинки в Москве живут дочь и бывший муж

Об этом шла речь в сюжете, который показал телеканал НТВ в программе «Центральное телевидение».

«Маленькая Линда привыкла, что мама живет отдельно. Часто летала к ней в гости – даже это неспокойное сирийское лето они провели вместе. Но после отъезда дочери снова взялась за работу – снимала зачистку пригородов Дамаска от боевиков, допросы оппозиционеров и митинги в поддержку сирийского президента», - сообщила корреспондент Анастасия Ефимова, которая провела несколько дней с родными А.Кочневой, снимая сюжет.

О том, что ее похитили, А.Кочнева сообщила бывшему мужу Дмитрию Петрову сама - сначала прислала SMS, потом состоялся короткий телефонный разговор. Только вскоре звонки прекратились, А.Кочнева выключила телефон. Похитители сначала не называли сумму, просто на ломанном русском требовали деньги.

Сообщается, что такую же информацию журналистка сообщила и своей маме Людмиле Дударенковой, которая проживает в Одессе. «В час ночи она позвонила. Я, конечно, стала опять ругать ее: «Я же тебе говорила, а ты никогда не слушала меня», - рассказала мать, добавив, что дочь попросила поставить за нее свечку, хотя они и некрещеная.

«От безысходности мать сначала обратилась в российское посольство – ведь А.Кочнева больше десяти лет работала в Москве. Написала письмо – сначала десяток строчек от руки, черновик, потом начисто. Но формально похищенная журналистка – гражданка Украины. Людмила Дударенкова украинским дипломатам благодарна: выслушали, приняли, но за два месяца так и ничем не помогли», - рассказывает автор сюжета.

По информации журналистов НТВ, А.Кочнева постоянно выезжала из России в горячие точки на Ближнем Востоке: Ливан, Палестина, Иордания и Сирия, куда она переехала год назад, оставив семью в России. В репортаже есть кадры, снятые за месяц до ее похищения в г.Хомс, где, как предполагается, сейчас могут удерживать Анхар.

Комментируя требования о сумме выкупа, бывший муж А.Кочневой считает, что запрошенная сума в 50 млн долл. является запредельной, поскольку боевики или не рассчитывают их получить, или преследуют другие цели.

Как сообщал УНИАН, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долл. и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если до этого времени не получат выкуп. Во втором обращении, опубликованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занимаясь переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

В МИД Украины уверяют, что принимают всесторонние меры для освобождения А.Кочневой.

А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала Утро.ру и занималась сопровождением приезжающих в Сирию журналистов. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

А.Кочнева сотрудничала со многими российскими СМИ, в частности НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но в момент похищения не входила в съемочную группу какого-либо из этих каналов.