У Лаврова решили, что Украина «поверхностно» оценила инициативу Путина

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич на брифинге в Москве.

«Вольная трактовка данной инициативы как якобы наносящей ущерб интересам простых жителей Украины, прежде всего ветеранам Великой Отечественной войны, абсолютно не соответствует действительности. Президент России, внося это предложение, акцентировал внимание на необходимости тщательной проработки такого шага со всеми коллегами по СНГ и готовности российской стороны оказать техническую и финансовую помощь тем сторонам, кого это решение может затронуть. При этом было подчеркнуто, что вне интересов России создавать какие-то проблемы нашим партнерам», - сказал А.Лукашевич.

Он напомнил, что директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин, комментируя эту инициативу В.Путина сообщил, что возможный запрет на въезд в Россию по внутренним паспортам стран СНГ ударит по ветеранам и пенсионерам.

«У нас, естественно, вызвали недоумение такие поверхностные оценки внесенного В.Путиным предложения о необходимости постепенного перехода к использованию иностранными гражданами загранпаспортов при пересечении российской границы», - сказал он.

В то же время, А.Лукашевич подчеркнул, что в рамках Таможенного союза и ЕЭП будут действовать нынешние правила пересечения границы.

«Мы разделяем проявляемую МИД Украины заботу о ветеранах Великой отечественной войны и рассчитываем, что для них не только на словах, но и на деле будут создаваться самые благоприятные условия для общения со своими боевыми товарищами во всех странах Содружества. Что касается российской стороны, что она неизменно уделяла и будет уделять впредь внимание нашим уважаемым ветеранам», - заявил А.Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря В.Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что к 2015 году въезд в Россию для всех иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, будет разрешен исключительно по заграничным паспортам.

При этом В.Путин подчеркнул, что в рамках Таможенного союза и ЕЭП будет и дальше действовать нынешний режим пересечения границы с максимально упрощенными правилами.

В тот же день руководитель Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин заявил, что возможное в будущем ужесточение режима пересечения границы РФ ударит по простым гражданам Украины, прежде всего, по ветеранам Великой Отечественной войны, которым сложнее будет посещать места боевой славы и встречаться с однополчанами.

"Мы исходим из того, что пока рано об этом говорить, это пока послание, а не изменения законодательства. Но если такие изменения будут, то это ударит, прежде всего, по тем, кого мы вместе должны поддерживать, по ветеранам ВОВ (в Украине), у которых, как правило, нет загранпаспортов. Единственная загранпоездка, которую они себе могут позволить - это поездка в Россию по местам боевой славы, поэтому такие нововведения могут сильно осложнить ветеранам жизнь", - сказал О.Волошин РИА «Новости».

Он также отметил, что официальный Киев, хотя и движется активно по пути евроинтеграции, специально оговорил с европейскими партнерами сохранение либерального режима пересечения границ с Белоруссией и с РФ, поскольку "власти понимают, насколько это важно для многих украинских граждан".

О.Волошин также отметил, что Киев в любом случае рассчитывает на то, что предлагаемые новации в режиме пересечения границ до их введения будут предметом переговоров как с Украиной, так и с другими странами СНГ.