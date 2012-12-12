У Тягнибока говорят, что будут срезать забор возле ВР, сколько бы его не ставили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Учитывая то, что Верховная Рада Украины не может быть отделена от людей, то непонятно, почему заборами перекрывают проход в Верховную Раду», - подчеркнул он, добавив: «Мы всегда здесь гуляли. Почему нет забора возле Белого дома?».

По словам Р.Кошулинского, «мы осознаем то, что мы сегодня делаем». При этом он пошутил: «Сегодня ночью праздник Андрея – религиозный праздник, и, учитывая то, что мы всегда празднуем Андрея, это подарок Андрею Ильенко» (Как известно, на праздник Андрея, по народным традициям, в домах, где живут девушки, снимают ворота – УНИАН).

Р.Кошулинский сообщил, что ворота они никуда не будут забирать, а если их опять установят, то «что нам сложно еще раз порезать?». «Нам не сложно это сделать», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, народные депутаты от «Свободы» срезали «болгарками» ограждение возле Верховной Рады со стороны Мариинского дворца.