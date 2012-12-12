У Тягнибока говорят, что будут срезать забор возле ВР, сколько бы его не ставили
Народный депутат Украины от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский заявляет, что ограждение возле Верховной Рады уничтожено, чтобы не отделять депутатов от народа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
«Учитывая то, что Верховная Рада Украины не может быть отделена от людей, то непонятно, почему заборами перекрывают проход в Верховную Раду», - подчеркнул он, добавив: «Мы всегда здесь гуляли. Почему нет забора возле Белого дома?».
По словам Р.Кошулинского, «мы осознаем то, что мы сегодня делаем». При этом он пошутил: «Сегодня ночью праздник Андрея – религиозный праздник, и, учитывая то, что мы всегда празднуем Андрея, это подарок Андрею Ильенко» (Как известно, на праздник Андрея, по народным традициям, в домах, где живут девушки, снимают ворота – УНИАН).
Р.Кошулинский сообщил, что ворота они никуда не будут забирать, а если их опять установят, то «что нам сложно еще раз порезать?». «Нам не сложно это сделать», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, народные депутаты от «Свободы» срезали «болгарками» ограждение возле Верховной Рады со стороны Мариинского дворца.