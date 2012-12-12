Евродепутат: На риторику ЕС повлияли новые предложения Москвы Киеву

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя выводы Совета иностранных дел ЕС в отношении Украины, одобренные на заседании 10 декабря.

«Незначительные изменения в риторике - следствие того факта, что Россия предложила более тесные и более выгодные варианты, и некоторые реалистичные государственные мужи знают об этом», - сказал евродепутат.

В целом он выразил убеждение в том, что выводы являются «типичным примером постколониального поведения» Евросоюза.

«Только несколько вопросов могут восприниматься положительно, в частности, упрощение визового режима и некоторые меры по улучшению торговли товарами являются позитивными, а также поддержка мобильности студентов. И наоборот, вопросы демократии и прав человека являются типичными вопросами, к которым можно обращаться в большей или в меньшей мере во многих странах ЕС, а также в США», - выразил мнение депутат.

Я.Количек отметил, что наиболее важным остается на сегодняшний день вопрос ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, что, по его мнению, может стать действительно поворотным пунктом для улучшения отношений.

При этом евродепутат выразил убеждение, что критика в адрес Украины со стороны его коллег сохранится и в дальнейшем.

Я.Количек также выразил убеждение в том, что ЕС заинтересован в продолжении диалога с Украиной и улучшении отношений, поскольку «это может стать моделью успеха «Восточного партнерства», а также своего рода противовесом плохим отношениям с Беларусью и очень противоречивой дискуссии с Россией».

Как сообщал УНИАН, в одобренных 10 декабря выводах относительно ситуации в Украине Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжения судебной реформы, осуществления конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшения ситуации в сфере управления государственными финансами.