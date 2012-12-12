В Киеве состоится творческая встреча с Александром Гляделовым

14.12.2012, пятница 18-00 – в Киеве состоится творческая встреча с Александром Гляделовым — известным украинским документальным фотографом, членом жюри всеукраинского конкурса «Фотограф Года 2012» (организатор – фотопортал Foto.ua). Адрес: г. Киев, ул. Дорогожицкая 1. Вход бесплатный по предварительной регистрации на moderator@office.foto.ua.

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