В Киеве состоится творческая встреча с Александром Гляделовым
14:00, 12 декабря 2012Политика
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14.12.2012, пятница
18-00 – в Киеве состоится творческая встреча с Александром Гляделовым — известным украинским документальным фотографом, членом жюри всеукраинского конкурса «Фотограф Года 2012» (организатор – фотопортал Foto.ua).
Адрес: г. Киев, ул. Дорогожицкая 1.
Вход бесплатный по предварительной регистрации на moderator@office.foto.ua.
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