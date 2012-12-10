Наливайченко: фиктивные антикоррупционные комитеты должны исчезнуть

Об этом сообщили в пресс-службе политика.

По словам В.Наливайченко, размножение общественных организаций, которые якобы борются с коррупцией, но не имеют четких функций и полномочий, ведет к опасным последствиям.

Как пример он привел факт, когда 9 декабря в Одессе у одного из задержанных за расстрел двух людей в кафе изъяли удостоверение члена Антикоррупционного комитета Украины.

«Общественных организаций, основная цель которых – обеспечить владельцев дорогих авто удостоверениями-вездеходами, - десятки, если не сотни, и большинство из них паразитируют именно на теме борьбы с коррупцией, принимая участие в круглых столах и коллегиях МВД, произнося пафосные речи, «представляя» Украину за рубежом. Разные структуры типа Национального антикоррупционного комитета при Президенте Украины являются «братскими могилами» высокопоставленных должностных лиц, которые просто симулируют деятельность, а их представители часто являются первыми кандидатами на антикоррупционную люстрацию», - заявил В.Наливайченко.

Он подчеркнул, что таким образом в Украине тему борьбы с коррупцией «заговорили до безопасного для коррупционеров уровня, а все «отделы внутренней безопасности» или «департаменты по борьбе» довели свою неэффективность, и поэтому должны уйти в прошлое».

По убеждению В.Наливайченко, Украина сегодня должна дать институциональный ответ на вопрос, кто должен бороться с коррупцией.

«Для партии «УДАР» борьба с коррупцией является определяющей в борьбе за европейский путь развития Украины. По нашему мнению, нужны резкое сокращение бюрократов, их функций и принципиально новая структура – Антикоррупционное бюро Украины», - отметил В.Наливайченко.

По его словам, этот орган должен быть подконтрольным и подотчетным парламенту. Кроме того, АКБ должно находиться вне системы исполнительной власти и стать единым органом борьбы с коррупцией в государстве. В то же время, продолжил В.Наливайченко, в руководство АКБ - его наблюдательный совет - должны входить по трое представителей от антикоррупционных общественных организаций, от журналистов и должностные лица АКБ.

«Убежден, - отметил экс-председатель СБУ, - что публичное обсуждение в парламенте этого вопроса сразу отсечет фальшивки типа Антикоррупционного комитета».

Вместе с тем В.Наливайченко подчеркнул, что на сайте АКБ должны публиковаться все декларации украинских чиновников, вся информация о государственных закупках и тендерах, а непредоставление для АКБ такой информации должно стать основанием для увольнения чиновника и возбуждения уголовного дела. Кроме того, он подчеркнул, что АКБ должен иметь полномочия следствия и задержания коррупционеров, и в этом ему должна помочь материальная и кадровая база, переданная из сегодняшних антикоррупционных подразделений МВД, СБУ и налоговой.