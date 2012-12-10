Европа ожидает, что Украина отзовет заявку о пересмотре обязательств в ВТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах по Украине, одобренных сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

“В духе создания глубокой и всесторонней зоны свободной торговли Европейский Союз ожидает, что Украина воздержится от введения протекционистских мер, таких как утилизационный сбор на автомобили, который может потенциально противоречить ее обязательствам в рамках Всемирной торговой организации”, - говорится в выводах.

В документе также отмечается, что ЕС ожидает отзыва Украиной нотификации относительно проведения новых переговоров в рамках ВТО о размере таможенных сборов.

В выводах также содержится подтверждение готовности ЕС и в дальнейшем содействовать модернизации Украины, в том числе путем предоставления финансовой помощи, разблокирования в ближайшее время макрофинансовой помощи и содействия поддержке международных финансовых институтов в модернизации газотранспортной системы.