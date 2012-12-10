Представитель Президента надеется на «второе пришествие» Азарова уже послезавтра

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко надеется, что новоизбранный парламент уже 12 декабря поддержит кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Я надеюсь, что в первый день работы нового парламента будет дано такое согласие (речь идет о согласии на назначение Н.Азарова премьер-министром – УНИАН)», - сказал Ю.Мирошниченко.

На вопрос журналистов, возможно ли, что ряд министров, которые стали народными депутатами, вернутся в Кабмин, Ю.Мирошниченко ответил: «Не исключено, что будет предложен и такой сценарий».

Он сказал, что обсуждается «целый ряд кандидатур и выбираются лучшие среди тех, кто может реализовать план реформ, который определен Президентом Украины».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьера.