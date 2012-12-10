Томенко считает, что с выдвижением Азарова Янукович поспешил

Заместитель председателя Верховной Рады Украины 6-го созыва Николай Томенко заявляет, что ответственная и демократическая власть сначала должна была бы создать парламентское большинство, а затем предлагать кандидатуру премьер-министра.

Об этом политик сказал во время эфира на канале ТВі, комментируя соответствующее представление Президента Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко. (УНИАН: Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра.)

«Это продолжение такой, условно говоря, византийско-украинской политики. Наихудшей теневой подковерной борьбы еще со времен средневековья, дополненной современным политическим режимом В.Януковича», - заявил Н.Томенко. «Такой подход ярко характеризует и последнее представление», - сказал он.

Н.Томенко поинтересовался, как по-другому можно оценивать представление, когда до сих пор не сформировано парламентское большинство в новоизбранной Верховной Раде Украины. «На каких программных принципах будет работать старый-новый премьер-министр? Кто будет его поддерживать в парламенте? На эти и другие вопросы ответа не существует», - подчеркнул политик.

Поэтому, по мнению Н.Томенко, было бы правильным, исходя из точки зрения демократической ответственной власти, сначала сформировать парламентское большинство, подписать соответствующий документ и программные принципы, на которых создается парламентское большинство. А затем, учитывая позицию парламентского большинства, Президент должен был внести кандидатуру премьера, которая бы отвечала этим целям и согласовывалась с деятельностью парламентского большинства. «Вместо этого, власть действует наоборот к принципам демократии и стандартов», - сказал он.

В то же время Н.Томенко назвал очевидным, что в таком подходе много заинтересованных. Он отметил, что и предыдущее парламентское большинство действовало фактически тайно, и абсолютное большинство граждан Украины на парламентских выборах наверняка не знали, что коммунисты до последней секунды были членами парламентского большинства и должны нести ответственность за деятельность правительства Н.Азарова, и голосовали за них как за альтернативу Партии регионов.

Оценивая шансы Н.Азарова получить поддержку нового парламента и говоря о цели и логике этого представления, Н.Томенко назвал возможными, как минимум, два сценария развития событий.

«Первый сценарий: Н.Азаров становится премьер-министром при условии, если удастся договориться с коммунистами, поскольку на сегодняшний день, по нашей информации, Партия регионов максимально смогла собрать 220 голосов. А следовательно, без коммунистов нет возможности проголосовать», - сказал Н.Томенко.

Вторым сценарием политик назвал «вынесение кандидатуры Н.Азарова, которая не наберет нужного количества голосов, и таким образом В.Янукович продемонстрирует, что он уважает так называемую старую гвардию Партии регионов и по их просьбе внес Н.Азарова, но тот не смог набрать 226 голосов». После этого, убежден Н.Томенко, скорее всего, будет предложена так называемая «семейная» кандидатура и состоится обновление правительства.

Н.Томенко также сказал, что в случае, если Н.Азаров наберет 226 голосов, то на переходный зимний период первым вице-премьер-министром станет Сергей Арбузов. Также, убежден политик, в Кабинете министров появятся новые члены правительства, которые по реальному влиянию на принятие решений будут иметь намного больше полномочий, чем Н.Азаров, и так называемая старая гвардия.