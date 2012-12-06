Новые депутаты не смогли договориться, как они сядут в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиция не согласилась с предложенным большинством вариантом размещения народных депутатов в сессионном зале.

Представитель Объединенной оппозиции Николай Мартыненко отметил, что Партия регионов забрала себе места возле трибуны, а ВО «Свобода» отправила в самый конец сессионного зала. Он отметил: «Это дискриминация, это неправильно».

По словам Н.Мартыненко, в таком случае народных депутатов «можно посадить и на балконе».

Представители ВО «Свобода» назвали ненормальной ситуацию, когда народных депутатов размещают в конце зала лишь потому, что эта политическая сила только сейчас попала в Верховную Раду.

Н.Мартыненко пошутил, что было бы символично, если бы КПУ уступила свои места «Свободе», и отметил, что оппозиция готова к конструктивной работе в подготовительной рабочей группе после того, как сегодня Верховной Радой было принято решение о персональном голосовании.

В то же время он подчеркнул, что ненормальной является ситуация, когда представителей оппозиции «вытесняют на галерку».

Председатель рабочей группы Владимир Литвин отметил, что ближе к трибуне должны сидеть коммунисты, поскольку они уже не первый раз избираются в парламент.

В ответ на эти слова представитель ВО «Свободы» Руслан Кошулинский сказал: «Это дедовщина называется».

Представители оппозиции предложили отдать им левую часть сессионного зала. После этого возникла длительная дискуссия, какую именно часть зала считать левой, а какую - правой.

Коммунисты отметили, что они сидят в левой части зала, поскольку левой считается та часть, которая размещена слева от президиума.

Однако оппозиция называет левой ту часть, где раньше размещались фракции БЮТ и НУ-НС. Они определяют часть в соответствии с тем, как размещаются народные депутаты, а не президиум парламента.

В результате никакого решения по этому вопросу не было принято.

Участники заседания договорились, что завтра в 16 часов должна собраться соответствующая подгруппа и найти компромисс по данному вопросу, а если ей это не удастся, тогда решение будет принято на заседании рабочей группы в понедельник.