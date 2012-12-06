СМИ: Украина подписала договор по LNG-терминалу с инструктором по лыжам
Джорди Бонвеи, с которым представители Украины подписали 26 ноября соглашение об участии компании Gas Natural Fenosa в строительстве LNG-терминала, оказался бизнесменом из Барселоны, много лет проработавшим лыжным инструктором.
Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на расследование, проведенное Reuters.
Как пишет издание, члены семьи Бонвеи сообщили, что Джорди ушел из дома в 20 лет и стал инструктором по лыжам в Андорре. В Украину он переехал 10 лет назад и женился на украинке.
Отец Джорди, Хоан Сарда, до сих пор живет недалеко от Барселоны. По сообщению местной газеты Regio7, он сказал, что его сын создал два местных предприятий в Испании в 2008 году. Однако оба предприятия, занимавшиеся недвижимостью, уже не работают. Причем Джорди, по словам его отца, никогда не проявлял интереса к бизнесу.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как уточнил тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural Fenosa (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.
Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании. При этом сам подписант – Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.