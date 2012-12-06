СМИ: Украина подписала договор по LNG-терминалу с инструктором по лыжам

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на расследование, проведенное Reuters.

Как пишет издание, члены семьи Бонвеи сообщили, что Джорди ушел из дома в 20 лет и стал инструктором по лыжам в Андорре. В Украину он переехал 10 лет назад и женился на украинке.

Отец Джорди, Хоан Сарда, до сих пор живет недалеко от Барселоны. По сообщению местной газеты Regio7, он сказал, что его сын создал два местных предприятий в Испании в 2008 году. Однако оба предприятия, занимавшиеся недвижимостью, уже не работают. Причем Джорди, по словам его отца, никогда не проявлял интереса к бизнесу.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как уточнил тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural Fenosa (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании. При этом сам подписант – Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.