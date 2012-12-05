У Порошенко ответили ВТО, что заявку на пересмотр тарифов отзывать не будут

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли в ответ на официальный запрос агентства о реакции Министерства на призыв членов Совета ВТО по торговле товарами отозвать заявку Украины на пересмотр тарифов.

Напомним, 29 ноября страны – участники Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов, поданную ранее в отношении 317 товаров и товарных позиций.

В ответ на это, как говорится в заявлении Минэкономразвития, Украина зарезервировала за собой право на «модификацию связанных тарифов, уровни которых будут определены в рамках процесса переговоров - в соответствии со статьей XXVIII ГАТТ-94 и при условии соблюдения прозрачности». При этом, согласно заявлению, речь не идет о смене условий вступления и членства Украины в ВТО. «Этот шаг Украины является обоснованным в правовом поле и не противоречит никаким правилам ВТО, что само по себе делает невозможным применение каких-либо санкций в отношении Украины», - сказано в заявлении Минэкономразвития.

Министерство утверждает, что в соответствии с нормами ВТО Украина ставит целью реализовать свои намерения посредством переговоров и консультаций в двустороннем формате с учетом специфических интересов и компенсаций странам - членам ВТО. Более того, после подачи заявки о пересмотре тарифов украинская сторона уже провела ряд встреч на уровне глав делегаций в Женеве, во время которых предоставила дополнительные разъяснения и ответы.

«Как свидетельствует практика переговоров стран - членов ВТО, уже использовавших механизм статьи XXVIII ГАТТ-94, переговорный процесс может занять определенное время. Вместе с тем Украина готова к переговорам и уверена в позитивном решении вопросов, надеясь на способность ВТО удовлетворять потребности отдельных ее членов», - сказано в заявлении Минэкономразвития.

По мнению специалистов Министерства, результат переговоров не окажет влияния на всю систему ВТО относительно установления новых параметров мировой торговли в ближайшие годы, поскольку доля Украины в мировой торговле остается незначительной.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре обратилась в ВТО с намерением повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

В свою очередь, украинские эксперты обратили внимание, что Украина должна если не отозвать заявку, то четко обозначить свою позицию в тарифных переговорах по незначительному количеству товаров и товарных групп, включая механизм компенсации за возможное повышение тарифных ставок.

23 ноября премьер-министр Николай Азаров сказал, что Украина найдет компромисс в переговорах со Всемирной торговой организацией об изменении условий присоединения к ней.

Справка УНИАН. Статья XXVIII ГАТТ-94 является легитимным инструментом в рамках многосторонней системы и используется странами - членами ВТО на регулярной основе с тем, чтобы внести уместные изменения в рамках своей торговой политики. Это нормальная практика, продиктованная глобальными и внутренними факторами.

На сегодняшний день более 30 стран-участников ВТО зарезервировали такое право и могут открыть переговоры. Решение об этом принимается индивидуально и независимо, исходя из конкретных обстоятельств. Каждая страна - участник ВТО принимает решение относительно способа и объема изменения обязательств. Статья XXVIII ГАТТ-94 определяет только порядок пересмотра тарифных уступок и не содержит каких-либо ограничений относительно количества тарифных линий или запретов на пересмотр.