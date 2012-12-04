Азаров поручил МЧС и МИД включиться в поиск моряков затонувшего судна

Исполняющий обязанности премьер-министра Николай Азаров поручил Министерству иностранных дел и Министерству чрезвычайных ситуаций Украины подключиться к поискам украинских моряков, которые находились на сухогрузе «Волгобалт 199», затонувшем у берегов Турции.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Н.Азаров отметил, что уполномоченные представители отмеченных министерств должны установить связь с соответствующими службами Турции и принять возможное участие в поиске пропавших моряков.

Украинские силы и средства должны быть готовы в случае необходимости способствовать поискам, оказанию медицинской, материальной и других видов помощи.

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Н.Азаров выразил надежду, что поиски будут иметь позитивный результат, и украинских граждан удастся как можно быстрее вернуть домой.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, 4 декабря неподалеку от поселка Шиле затонуло судно «Волгобалт 199», среди членов экипажа которого были 11 граждан Украины и один гражданин России.

На спасательном плавсредстве найдены трое гражданин Украины и один гражданин России.

На данное время продолжается спасательно-поисковая операция, которая серьезно усложнена сильным ветром и штормом в этом районе.