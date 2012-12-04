В поисках моряков затонувшего сухогруза трое спасателей погибли

19:12, 04 декабря 2012
Мир
10424

Трое спасателей погибли и трое пропали без вести при проведении поисково-спасательных работ у берегов Турции.

Volgo Balt 199

Трое спасателей погибли и трое пропали без вести при проведении поисково-спасательных работ в Черном море в 12 милях от турецкого побережья, где сегодня затонул сухогруз «Волгобалт 199», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Шлюпка со спасателями врезалась в скалы и затонула, передает турецкое радио.

Как сообщал УНИАН, ссылаясь на информацию Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по данным Генерального консульства Украины в Стамбуле, 4 декабря неподалёку от поселка Шиле затонуло судно «Волгобалт 199», среди членов экипажа которого были 11 граждан Украины и один гражданин России.

На спасательном плавсредстве найдены трое граждан Украины и один гражданин России.

На данное время продолжается спасательно-поисковая операция, которая серьезно усложнена сильным ветром и штормом в этом районе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter