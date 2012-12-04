Ефремов говорит, что налогом на продажу валюты придется заняться новой ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

В то же время А.Ефремов отметил, что на данный момент не знаком с законопроектом, которым предлагается ввести сбор при продаже валюты на уровне 10%.

“Я еще не видел нового законопроекта о продаже валюты. Тот законопроект, который был изначально подан, он уже отклонен Верховной Радой. Я знаю, что есть просчеты в новом документе о 10% налоге на продажу валюты, но сам документ я еще не видел. Если он только зарегистрирован, значит, он должен будет перерегистрироваться следующим парламентом заново», - сказал А.Ефремов.